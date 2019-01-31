امانة بغداد ترفع صبات كونكريتية وتفتح شارعا يربط شارع الخلفاء بالرشيد وسط العاصمة



أفاد مصدر امني، الخميس، بأن امانة بغداد رفعت صبات كونكريتية وفتحت شارعا يربط شارع الخلفاء بالرشيد وسط العاصمة. الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر امني، الخميس، بأن امانة بغداد رفعت صبات كونكريتية وفتحت شارعا يربط شارع الخلفاء بالرشيد وسط العاصمة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "امانة بغداد رفعت الصبات وفتحت شارع مرقد الحسين بن روح الذي يربط شارع الخلفاء بشارع الرشيد". وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "امانة بغداد تستعد للمباشرة بحملة تنظيف وغسل للشارع بعد اتمام عمليه فتحه".





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