الخزعلي يؤكد ضرورة ان ينطلق العراق من مصالحه في علاقاته مع الآخرين

اكد الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الخميس، ضرورة ان ينطلق العراق من مصالحه في علاقاته مع الآخرين.
وقال الخزعلي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نؤكد مرة أخرى على ضرورة ان ينطلق العراق من مصالحه في علاقاته مع الآخرين وهذا يشمل كل دول الجوار بما فيها المملكة الأردنية الهاشمية".
واضاف الخزعلي، "لذلك يجب ان تكون التسهيلات التي يقدمها العراق على إساس وجود منفعة مقابلة".
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