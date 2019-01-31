ويهون رجال القانون من حجم مشكلة المخدرات، معتبرين ما يصدر من ارقام بهذا الصدد مجرد تسقيط سياسي رغم انهم يعترفون بوجود تقصير في ضبط الحدود امام المهربين.
وانتشرت في الوقت الأخير ظاهرة تعاطي المخدرات بين فئة الشباب وهي بحسب متخصصين تعود الى عدة أسباب أبرزها البطالة، في وقت لا يعاقب مروج المخدرات سوى بالغرامة او الحبس وليس بالإعدام، كما يطالب اولئك المتخصصون.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ظاهرة تعاطي المخدرات تتزايد في النجف ومتخصصون يطالبون بحلول عاجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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