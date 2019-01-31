بالفيديو: ظاهرة تعاطي المخدرات تتزايد في النجف ومتخصصون يطالبون بحلول عاجلة

في الوقت الأخير، ثمة مطالبات بحلول عاجلة لوضع حد لمشكلة تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في المجتمع العراقي عامة والنجفي خصوصا. مع الاشارة الى ان هذه المطالبات طرحها متخصصون ورجال دين، محذرين من اهمال مكافحتها من الحكومة والفعاليات المجتمعية.

ويهون رجال القانون من حجم مشكلة المخدرات، معتبرين ما يصدر من ارقام بهذا الصدد مجرد تسقيط سياسي رغم انهم يعترفون بوجود تقصير في ضبط الحدود امام المهربين.



وانتشرت في الوقت الأخير ظاهرة تعاطي المخدرات بين فئة الشباب وهي بحسب متخصصين تعود الى عدة أسباب أبرزها البطالة، في وقت لا يعاقب مروج المخدرات سوى بالغرامة او الحبس وليس بالإعدام، كما يطالب اولئك المتخصصون.

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