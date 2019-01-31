بالفيديو: كركوك تشكو من تقصير في توفير التيار الكهربائي... فمن يتحمل المسؤولية؟

تشهد كركوك أزمة في تجهيز الطاقة الكهربائية. وقد ولّد هذا الامر استياء شعبيا في المحافظة، ما دفع الإدارة الى تحميل الحكومة المركزية مسؤولية التقصير، مؤكدة أن حصة المحافظة تتشارك فيها مع محافظتي الموصل وصلاح الدين.

وفي هذا السياق، فقد حمّل نواب عن كركوك حكومة كردستان مسؤولية التقصير. وأكدوا وجود اسباب سياسية تمنع تزويد المحافظة بحصتها الكاملة من الكهرباء، على الرغم من شرائها الطاقة من مستثمر هناك، داعين رئاسة الاقليم الى التدخل بشكل عاجل.



ويشار الى ان مشكلة الكهرباء في كركوك لم تقتصر على التجهيز بالوطنية، انما وصلت الى اصحاب المولدات الاهلية الذي تظاهروا عقب هذا المؤتمر الصحافي بساعتين، معلنين اضرابهم عن تشغيل مولداتهم، وذلك احتجاجاً على تسعيرة الامبير التي حددت بثمانية الاف دينار عراقي لشباط المقبل.

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