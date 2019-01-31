وفي هذا السياق، فقد حمّل نواب عن كركوك حكومة كردستان مسؤولية التقصير. وأكدوا وجود اسباب سياسية تمنع تزويد المحافظة بحصتها الكاملة من الكهرباء، على الرغم من شرائها الطاقة من مستثمر هناك، داعين رئاسة الاقليم الى التدخل بشكل عاجل.
ويشار الى ان مشكلة الكهرباء في كركوك لم تقتصر على التجهيز بالوطنية، انما وصلت الى اصحاب المولدات الاهلية الذي تظاهروا عقب هذا المؤتمر الصحافي بساعتين، معلنين اضرابهم عن تشغيل مولداتهم، وذلك احتجاجاً على تسعيرة الامبير التي حددت بثمانية الاف دينار عراقي لشباط المقبل.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: كركوك تشكو من تقصير في توفير التيار الكهربائي... فمن يتحمل المسؤولية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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