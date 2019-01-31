اعتذار إسبانيا للعراق.. "سبق السيف العذل"

اسماء السيد - نصر المجالي: جاء اعتذار الحكومة الإسبانية متأخر جدًا للعراق "فقد سبق السيف العذل"، فالخطأ غير المقصود وقع، على أن الحكومة العراقية تتحمل جزءا من ذلك في عدم مشاركتها بكل التفاصيل الدقيقة للزيارة الملكية الإسبانية لبغداد.

وعلى هامش أول زيارة وغير مسبوقة منذ أربعين عاما للعراق من جانب عاهل إسباني، تقدمت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، باعتذار للعراق على خطأ وقع أثناء زيارة الملك فيليبي السادس لبغداد.

وكان الملك فيليبي السادس بزي عسكري إلى بغداد، صباح الأربعاء، على متن طائرته الخاصة التي رفع على ساريتها علم حزب البعث السابق مقابل العلم الإسباني.

وقالت السفارة الإسبانية لدى بغداد، على صفحتها على "تويتر": "نتقدم باعتذارنا الشديد للخطأ الذي حصل من قبل طيارينا هذا الصباح بتعليقها علما سابقا لجمهورية العراق أثناء الزيارة".

وذكرت السفارة أنه سوف يتم تصحيح هذا الخطأ عصر اليوم عند المغادرة، مشيرة إلى أن الزيارة التاريخية تجري بشكل ممتاز.

وتداولت وسائل إعلامية مقطع فيديو أظهر الطائرة الخاصة للملك الإسباني، وهي ترفع العلم العراقي الأبيض والأحمر والسود ذو النجوم الثلاث الخضراء والذي يعود لنحو ثلاثة عقود قبل تغيير النجوم من جانب الرئيس الراحل صدام حسين في تسعينيات القرن الفائت بالعلم الذي يحمل عبارة (الله أكبر) قبل أن يصل إلى شكله الحالي بعد نقاشات طويلة وحادة في العراق نتيجة ارتباط العلم بحزب البعث.

سخرية

وأثار الخطأ موجة من السخرية في الشارع العراقي، نتيجة الجهل برمز من رموز العراق الذي يشغل العالم بالصراعات والحروب، وإعادة الإعمار التي كانت الهدف الرئيس لزيارة العاهل الإسباني إلى بغداد بعد غياب دام لأربعة عقود.

وكما هو معروف فإن زيارات الزعماء تخضع لترتيبات عميقة ومسؤولة، إذ أن أي خطأ مهما كان حجمه قد ينعكس سلبا على مجريات الزيارة او نتائجها.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، اليوم الأربعاء، ملك اسبانيا فيليبي السادس والوفد المرافق له.

ورحب الرئيس العراقي: "بدعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار البلاد، لاسيما مناطقه المحررة"، داعيا الحكومة الإسبانية إلى "الإسهام بفعالية في حركة البناء التي يشهدها العراق على مختلف الصعد". وثمن صالح "دور إسبانيا ومشاركتها الفعالة في الحرب ضد عصابات تنظيم (داعش) الإرهابي".