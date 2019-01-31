فالح الفياض يصل السعودية ويلتقي بعدد من المسؤولين فيها

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر مطلع، الخميس، ان مستشار الامن الوطني فالح الفياض وصل الى السعودية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مستشار الامن الوطني فالح الفياض وصل قبل قليل الى العاصمة السعودية الرياض".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الفياض سيبحث مع المسؤولين السعوديين العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتطورت العلاقات العراقية والسعودية خلال السنوات القليلة الماضية تخللها زيارة مسؤولين كبار من كلا البلدين، بعد ان شهدت فتورا كبيرا بعد عام 2003.

