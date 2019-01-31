الخارجية العراقية: علاقتنا مع روسيا وامريكا باتت موضع قوة بالمنطقة

الخليج 365/ بغداداكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الخميس، ان علاقة العراق مع كل من روسيا وايران وروسيا لا تتعارض بل هي موضع قوة، مبينا ان روسيا كان لها دورا كبير بدعم العراق خلال عمليات التحرير.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية في بيان اطلعت عليه الخليج 365 ان "وزير الخاريجة محمد علي الحكيم اجتمع، اليوم، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الاتحادي الروسي قسطنطين كوساخوف في موسكو"، مبينا ان "العلاقات بين العراق وروسيا وامريكا اصبح موضع قوة في المنطقة".



ورحب الحكيم بحسب البيان" بتفعيل الزيارات البرلمانية المتبادلة بين لجنتي العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي والمجلس الاتحادي الروسي"، داعيا الى "ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وموسكو".

واكد ان "روسيا كان داعمة للعراق خلال عمليات التحرير"، لافتا الى ان "العراق يولي اهتماماً كبيراً بدول الجوار، ليكون نقطة التقاء بين الدول، كما يعمل على زيادة الاستثمار في مختلف القطاعات لإعادة إعمار المدن المحررة".

من جانبه، قال كوساجوف إن "روسيا تدعم العراق في مرحلة ما بعد داعش، والحفاظ على وحدته، وسيادته، ونحن مستعدون لزيارة العراق بوفد من المجلس الاتحادي الروسي"، مؤكداً أن "العلاقات بين البرلمان العراقي والمجلس الاتحادي الروسي مهمة جداً، ولابد من تطوير التعاون الثنائي في هذا الجانب".

