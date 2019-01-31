الحزب الديمقراطي يرد على تصريحات للعبادي بشأن كركوك والمناطق المتنازع عليها

الخليج 365/ بغدادردت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، الخميس، على تصريحات رئيس الوزراء السابق رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي بشأن تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، معتبرةً أن الهدف من تلك التصريحات هو " "زعزعة الأجواء السياسية الإيجابية" في العراق، فيما بين أن الأجواء السياسية الحالية تساهم في تطبيع الأوضاع استناداً إلى المادة ١٤٠ من الدستور.وجاء في بيان للكتلة تلقت الخليج 365 نسخة منه، "رداً على تصريحات السيد حيدر العبادي بشأن تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها والذي يهدف من وراءه زعزعة الأجواء السياسية الإيجابية في العراق، تؤكد كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي على أن الجهود التي تبذل من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان هي ثمرة زيارة الرئيس بارزاني ولقائه الزعماء والأحزاب السياسية في بغداد وتعبر عن رؤى سياسية جديدة ومسؤولة تجاه مكونات الشعب العراقي عموما ومكونات كركوك والمناطق المتنازع عليها خصوصا لضمان الأمن والاستقرار بوجود قوات مشتركة ساهمت معا في دحر الإرهاب وحمت مكونات الشعب العراقي من بطش وإرهاب داعش، كما أنه تاكيد على إدارة تلك المناطق من قبل مكوناتها".

وأضافت الكتلة في بيانها، أن "الأجواء السياسية الحالية تساهم في تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق الأخرى استناداً إلى المادة ١٤٠ من الدستور العراقي، وهناك ترحيباً ودعماً وطنياً ودولياً وإقليمياً لاستباب الأمن والاستقرار في تلك المناطق وبوجود قوات مشتركة"، مشيرةً إلى أن "هذه الرؤية السياسية المسؤولة هي تأكيد على إنهاء عسكرة كركوك التي نتجت عن النهج والسياسات الخاطئة للحكومة السابقة والتي تجاوزت فيها على الدستور العراقي بزج القوات المسلحة في الخلافات السياسية".

يشار إلى أن رئيس الوزراء السابق رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي اعتبر، خلال لقائه النائب عن محافظة كركوك حسن توران، أمس الأربعاء (30 كانون الثاني 2019)، أن استقرار كركوك يمثل "صمام أمان" للعراق، مؤكداً بالقول "لن نسمح بأي صفقات على حساب أمنها واستقرارها".

