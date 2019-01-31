وثائق تكشف بالتفصيل قضية مدير المصرف الزراعي السابق واوامر القبض الصادرة بحقه

الخليج 365/ بغدادتنشر وكالة الخليج 365، وثائق تكشف عن تفاصيل قضية المطلوب للقضاء مدير المصرف الزراعي السابق محمد هادي كريم الخفاجي واوامر القبض الصادرة بحقه.

وكشفت الوثيقة الاولى بان مجلس القضاء الاعلى قد اصدر الى جميع اعضاء القبض القضائي وافراد الشرطة بالقبض على المتهم الهارب مدير المصرف الزراعي السابق محمد هادي كريم الخفاجي.





فيما كشفت الوثيقة الثانية بان المتهم يحتمل تواجده بالاردن وان الجرم المسند اليه هو الاضرار العمدي باموال الدولة.

وبينت الوثيقة ذاتها بان المتهم مطلوب بقضيتين بجرم الاضرار العمدي بالاموال الدولة عندما كان يشغل مدير المصرف الزراعي حيث قام بالتجاوز على التخصيصات المالية للمبادرة الزراعية ما بين عامي 2011 و2016 والتي بلغت ما يقارب من 500 مليار دينار، اضافة الى منح شركة المائدة الذهبية في عام 2015 قرضا يبلغ 15 مليار دينار بخلاف الضوابط.

كما بينت الوثيقة الثالثة بصدور كتاب من وزارة الداخلية العراقية الى وزارة الخارجية بتوجيه السفارة العراقية في المملكة الاردنية لتاكيد تواجد المتهم وفيما اذا سبق وان قام بمراجعة السفارة .

وتضمنت الوثيقة الرابعة صدور كتاب من وزارة الداخلية العراقية ايضا وموجه الى رئيس شعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب عمان جاء فيه بان المتهم مطلوب لسلطتنا القضائية عن جريمة الاضرار العمدي باموال الدولة وان المعلومات التي لدينا بانه متواجد على اراضيكم، لذا نامل اجراء البحث والتحري عنه واشعارنا حال القاء القبض عليه ليتسنى ارسال ملف استرداده عبر القنوات الدبلوماسية.

ادناه صورة لمدير المصرف الزراعي السابق محمد هادي الخفاجي خلال تواجده بالعاصمة الاردنية عمان



