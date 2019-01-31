كركوك تصدر توجيهات لاصحاب المولدات الاهلية

الخليج 365/ بغداداصدرت محافظة كركوك، الخميس، تعليمات لاصحاب المولدات الاهلية في المحافظة.

وقال معاون المحافظ كركوك للشؤون الفنية علي حمادي عبد انه "تم وضع عدد من التعليمات لعمل المولدات الاهلية خلال شهر شباط المقبل".

وبحسب الوثيقة فان تسعيرة الامبير الواحد سيكون ثمانية الاف دينار في جميع مناطق المحافظة.

كما ان موعد التشغيل يكون من الساعة 6:30 الى 8:30 صباحا، ومن الساعة 2:00 ظهرا الى 1:00 بعد منتصف اليل.



اما التشغيل في يوم الجمعة يكون من الساعة 11:00 صباحا الى 1:00 بعد منتصف الليل في جميع انحاء المحافظة.



