صدور امر اداري بتكليف جمال مولود رئيسا لمجلس كركوك وكالة

كشف مصدر مطلع، الخميس، عن صدور امر اداري بتكليف عضو المجلس عن قائمة التآخي جمال مولود رئيسا لمجلس كركوك وكالة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات برئاسة طورهان المفتي، كلفت اليوم، عضو مجلس كركوك عن قائمة التآخي جمال مولود رئيسا للمجلس بالوكالة"، مبينا ان "ذلك جاء بعد رفع طلب من 21 عضوا من اعضاء مجلس المحافظة امس".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "مولود هو عضو مجلس المحافظة عن قائمة التآخي وهو كردي"، مشيرا الى انه "سيدير الامور المالية في المجلس".
واكد المصدر ان "هذا التكليف هو بشكل مؤقت".
يذكر ان محكمة جنح كركوك اصدرت في وقت سابق، مذكرة قبض وحكماً غيابياً بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر بحق رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة ريبوار فائق طالباني وفق للمادة 331 من قانون العقوبات.
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