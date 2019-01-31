نائب: المجلس الاعلى لمكافحة الفساد خطوة شجاعة

الخليج 365/ بغدادوصف نائب عن كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية، الخميس، اعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تشكيل ومهام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بانه "خطوة شجاعة"، فيما اشار الى ان تطبيق البرنامج بالشكل الصحيح سيقضي على الفساد وسيسمح بالمضي في تطوير الاقتصاد والبنى التحتية بالشكل الامثل.

وقال ستار العتابي في حديث لـ الخليج 365، إن "اعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تشكيل ومهام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد هي خطوة شجاعة باتجاه مكافحة الفساد"، مبينا ان "البرنامج لو تم العمل به بشكل صحيح ومحاربة اوجه الفساد بشكل تفصيلي فسيعطي مردودات ايجابية للحكومة ويسمح بتحسين الوضع الاقتصادي للبلد لان سياسات الفساد هي اسوء ما يتعرض له الشعب العراقي".



واضاف العتابي، ان "محاربة الفساد ستجعلنا قادرين على استثمار الموازنة على اكمل وجه وننهي السرقات وهدر المال العام للمضي باتجاه انشاء مشاريع استثمارية وعمرانية تصب بخدمة المواطن وتعمل على توفير الخدمات".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اعلن الثلاثاء 29 كانون الثاني 2019، تشكيل ومهام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.

