كتلة نيابية متحدثة عن استكمال الكابينة الوزارية: لا توافقات نهائية حتى اللحظة

الخليج 365/ بغدادأكدت كتلة دولة القانون البرلمانية، الخميس، استمرار الحوارات بين الكتل السياسية خلال العطلة التشريعية لحسم المتبقي من الكابينة الوزارية، مشيرةً إلى عدم وصول الكتل إلى توافق نهائي حتى اللحظة.

وقال المتحدث باسم الكتلة النائب بهاء الدين النوري في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك لجاناً مشكلة بين تحالفي البناء والاصلاح لمناقشة القضايا المطروحة على الساحة ومن بينها استكمال الكابينة الوزارية"، مبيناً أن "الكتل السياسية استغلت العطلة التشريعية لتكثيف الحوارات بغية حسم المتبقي من الكابينة الحكومية".



وأضاف، أن "الحوارات ما زالت مستمرة وكل طرف ما زال متمسكا بموقفه ولا توجد هناك أية توافقات نهائية حتى اللحظة حول أسماء المرشحين"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء سبق له وأن أرسل أسماء مرشحي وزارتي التربية والعدل لكنهما لم يمرا بالجلسة الأخيرة من الفصل التشريعي الأول نتيجة لعدم وجود توافق عليهما داخل الكتل السياسية".

وأكد النوري، أن "حسم الكابينة الوزارية وحصول التوافق بحاجة إلى حوارات أكثر عمقا وأن تكون هناك تنازلات وتقريباً لوجهات النظر بين جميع الأطراف وأن نخرج من حالة الجمود والتمسك بالمواقف اذا ما أردنا دعم الحكومة وإنجاحها في تنفيذ برنامجها الحكومي وتدقيم الخدمات".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ارسل الاثنين 21 كانون الثاني 2019، الى مجلس النواب السير الذاتية لمرشحي وزارة العدل القاضي اركان قادر والتربية سفانة حسين الحمداني.

يشار الى ان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الاثنين، 24 كانون الاول 2018 على تمرير مرشحي وزارتي الهجرة والتربية فيما اسقط مرشح وزارة الدفاع فيصل فنر الجربا ولم يتم عرض مرشحي وزارتي الداخلية والعدل لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت بعد انسحاب نواب كتلة الاصلاح والاعمار.

