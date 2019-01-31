بالصور.. متظاهرو الدورة يحاولون اقتحام دائرة البلدية

الخليج 365/ بغدادحاول متظاهرو منطقة الدورة جنوبي بغداد، الخميس، اقتحام دائرة بلدية المنطقة.

وقال مراسل الخليج 365، ان المتظاهرين من منطقة الدورة جنوبي بغداد الذين خرجوا اليوم احتجاجا على تهديم منازلهم المشيدة على اراض زراعية، حاولوا اقتحام دائرة بلدية الدورة.

واضاف المراسل ان القوات الامنية المتواجدة في المنطقة منعت المتظاهرين الدخول الى مبنى الدائرة.

وتظاهر ابناء منطقة الدورة جنوبي بغداد اليوم الخميس، احتجاجا على تهديم منازظلهم المشيدة على اراض زراعية وللمطالبة بتوفير الخدمات في المنطقة.





