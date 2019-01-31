- 1/15
- 2/15
- 3/15
- 4/15
- 5/15
- 6/15
- 7/15
- 8/15
- 9/15
- 10/15
- 11/15
- 12/15
- 13/15
- 14/15
- 15/15
حاول متظاهرو منطقة الدورة جنوبي بغداد، الخميس، اقتحام دائرة بلدية المنطقة.
وقال مراسل الخليج 365، ان المتظاهرين من منطقة الدورة جنوبي بغداد الذين خرجوا اليوم احتجاجا على تهديم منازلهم المشيدة على اراض زراعية، حاولوا اقتحام دائرة بلدية الدورة.
واضاف المراسل ان القوات الامنية المتواجدة في المنطقة منعت المتظاهرين الدخول الى مبنى الدائرة.
وتظاهر ابناء منطقة الدورة جنوبي بغداد اليوم الخميس، احتجاجا على تهديم منازظلهم المشيدة على اراض زراعية وللمطالبة بتوفير الخدمات في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. متظاهرو الدورة يحاولون اقتحام دائرة البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.