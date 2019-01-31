تظاهر العشرات من ابناء الدورة جنوبي بغداد، الخميس، احتجاجا على تهديم منازلهم وللمطالبة بتوفير الخدمات.
وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من ابناء منطقة الدورة تظاهروا اليوم، قرب بلدية الدورة جنوبي بغداد، احتجاجا على قيام امانة بغداد بتهديم منازلهم المبنية على اراض زراعية.
واضاف المراسل ان المتظاهرين طالبوا بتوفير الخدمات في مناطقهم، مشيرا الى انهم قطعوا الطريق العام قرب دائرة البلدية.
كانت هذه تفاصيل خبر العشرات يقطعون الطريق قرب بلدية الدورة جنوب بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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