الموانئ تنتشل قطعة بحرية غارقة في شط العرب وتؤكد قرب انتشال يخت صدام

الخليج 365/ البصرةأعلنت الشركة العامة للموانئ التي يقع مقرها في محافظة البصرة انتشال قطعة بحرية كبيرة كانت غارقة لسنوات كثيرة في مياه شط العرب، فيما أشارت الى قرب انتشال اليخت (المنصور) الذي كان يمتلكه صدام حسين.

وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في الشركة أنمار عبد المنعم الصافي في حديث لـ الخليج 365، إن "كوادر قسم الإنقاذ البحري في الشركة تمكنت من انتشال قطعة بحرية كبيرة كانت غارقة لسنوات كثيرة في مياه شط العرب"، مبيناً أن "عملية الانتشال تمت باستخدام الرافعة البحرية العائمة (حمرين)".



ولفت الصافي الى أن "القطعة المنتشلة عبارة عن جنيبة بحرية، وهي ثانية جنيبة يتم انتشالها خلال الشهر الحالي من مياه شط العرب ضمن اطار حملة لتنظيف الشط بشكل كامل من القطع البحرية الغارقة"، مضيفاً أن "الحملة سوف تشمل انتشال الرئاسي اليخت (المنصور) الغارق منذ عام 2003 قرب منطقة الداكير".

يذكر أن القنوات الملاحية المؤدية الى الموانئ العراقية كانت فيها وبالقرب منها الكثير من القطع البحرية الغارقة من بواخر وجنائب وزوارق مدنية وعسكرية، وقد تم انتشال أكثرها خلال الأعوام العشرة السابقة، وما تبقى من القطع البحرية الغارقة لا تؤثر كثيراً على سلامة الملاحة البحرية، ومنها اليخت الرئاسي (المنصور) الذي صنع عام 1982 في مسفن فلندي، وتم تسليمه الى العراق في آذار من عام 1983، وكان آنذاك من أفضل اليخوت في العالم وأكثرها رفاهية ومتانة، وقبيل إسقاط النظام عام 2003 تعرض اليخت خلال وجوده في شط العرب الى ضربة جوية أصابته بأضرار فادحة تسببت بجنوحه وغرقه.

