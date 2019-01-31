نائب يكشف عن حصول خلافات بين موظفين ورجال أمن بحقل مجنون

الخليج 365/ البصرةدعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد، الخميس، وزارة النفط الى فتح تحقيق في مشادة حصلت بين موظفين ورجال أمن داخل حقل مجنون النفطي الواقع في محافظة البصرة، مبينا ان ذلك جاء على خلفية اجراءات تفتيش.

وقال عواد ضمن بيان صادر عن مكتبه وتلقت الخليج 365 نسخة منه إن "وزارة النفط مطالبة بفتح تحقيق عاجل في ملابسات ما حصل بين بعض الموظفين العاملين في حقل مجنون النفطي وعناصر من شرطة نفط الجنوب"، مبيناً أن "إتصالات وشكاوى عديدة وردتنا بشأن حدوث خلافات بين موظفين يعملون في الحقل ومنتسبين في شرطة النفط، وتلقينا مقاطع فيديو تتعلق بقيام منتسبين في شرطة النفط بتهديد موظفين بالسلاح".



ولفت عواد أن "الشكاوى تفيد بأن المشكلة ناجمة عن قيام شرطة النفط بتفتيش الموظفين بشكل يومي، الأمر الذي أدى الى امتعاض الموظفين الذين يعتقدون أن هذا الاجراء من واجب قسم العلاقات في شركة نفط البصرة، وليس من اختصاص شرطة نفط الجنوب".

يذكر أن حقل مجنون الذي يمتد بمحاذاة الحدود العراقية الإيرانية هو ثالث أكبر حقل نفطي في العالم، وكانت بدأت عمليات استخراج النفط منه في عام 1978، ثم توقفت كلياً بسبب حرب الخليج الأولى التي دارت بعض أعنف معاركها في موقع الحقل، وأواخر عام 2009 وصل انتاج الحقل بالجهد الوطني الى 90 ألف برميل يومياً، وفي عام 2010 تعاقدت وزارة النفط ضمن جولة التراخيص الثانية مع ائتلاف تقوده شركة (شل) العالمية لتطوير الحقل، ثم تخلت الشركة عن حصتها في الحقل بالتفاهم مع وزارة النفط.

