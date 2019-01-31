جدد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، الاربعاء، دعوته للتنازل الى العراق لاكمال الكابينة الوزارية، مشددا على ضرورة تقديم شخصيات كفوءة للوزارات الشاغرة.
وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم استقبل اليوم، رئيس الجمهورية برهم صالح"، مبينا انه " تم بحث مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة، ودعم الحكومة واستكمال الكابينة الوزارية".
وجدد الحكيم خلال اللقاء دعوته "للتنازل الى العراق في اكمال الكابينة الوزارية وتقديم المصلحة الوطنية العليا"، داعيا القوى السياسية الى "تقديم المصلحة الوطنية العليا والتنازل للعراق وتقديم شخصيات كفوءة للوزارات الشاغرة قادرة على تحقيق ما يصبو اليه المواطن العراقي".
واعتبر الحكيم "الجولات التي يجريها صالح الاقليمية والدولية اعادت للعراق مكانته ودوره"، لافتا الى ان "هذه الجولات خطوة باتجاه ترسيخ محورية العراق باعتباره محطة التقاء وجسر للتواصل بين دول المنطقة”.
واكد على "اهمية الاخذ بالأولويات التي تتصدرها الخدمات ومكافحة الفساد".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم يجدد دعوته للتنازل الى العراق لاكمال الكابينة الوزارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.