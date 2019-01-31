الحكيم يجدد دعوته للتنازل الى العراق لاكمال الكابينة الوزارية

الخليج 365/ بغدادجدد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، الاربعاء، دعوته للتنازل الى العراق لاكمال الكابينة الوزارية، مشددا على ضرورة تقديم شخصيات كفوءة للوزارات الشاغرة.

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم استقبل اليوم، رئيس الجمهورية برهم صالح"، مبينا انه " تم بحث مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة، ودعم الحكومة واستكمال الكابينة الوزارية".



وجدد الحكيم خلال اللقاء دعوته "للتنازل الى العراق في اكمال الكابينة الوزارية وتقديم المصلحة الوطنية العليا"، داعيا القوى السياسية الى "تقديم المصلحة الوطنية العليا والتنازل للعراق وتقديم شخصيات كفوءة للوزارات الشاغرة قادرة على تحقيق ما يصبو اليه المواطن العراقي".

واعتبر الحكيم "الجولات التي يجريها صالح الاقليمية والدولية اعادت للعراق مكانته ودوره"، لافتا الى ان "هذه الجولات خطوة باتجاه ترسيخ محورية العراق باعتباره محطة التقاء وجسر للتواصل بين دول المنطقة”.

واكد على "اهمية الاخذ بالأولويات التي تتصدرها الخدمات ومكافحة الفساد".

