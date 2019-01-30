اكد النائب عن تحالف الفتح همام التميمي، الاربعاء، ان لا خطوط حمراء على من عليه شبهات فساد مهما كان موقعه، داعيا لسحب يد اي مسؤول من رئيس قسم الى اعلى درجة بالدولة عليهم شبهات لدى النزاهة وباقي الجهات الرقابية لحين استكمال تدقيق ملفاتهم.
وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "اعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد خطوة مهمة وضرورية، وكان الشعب العراقي ينتظرها طويلا لانهاء الفساد وهدر المال العام"، مبينا ان "تلك الخطوة لن تتحقق ما لم يتم التعاون بشكل كبير بين جميع القوى السياسية ومفاصل الدولة العراقية لكبح جماح الفساد وحيتانه".
وأضاف التميمي، أن "تلك الخطوة ينبغي ان تمثل دافع قوي للتحرك بخطوات عملية اكبر من خلال سحب يد اي مسؤول تنفيذي من رئيس قسم الى اعلى درجة بالدولة العراقية عليهم شبهات فساد لدى النزاهة وباقي الجهات الرقابية لحين استكمال تدقيق ملفاتهم"، مشددا على أن "القانون والعراق فوق الجميع ولا خطوط حمراء على اي فاسد او عليه شبهات فساد مهما كان موقعه او اسمه".
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اعلن امس الثلاثاء، تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن الفتح: لا خطوط حمراء لمن عليه شبهات فساد مهما كان موقعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.