نقابة المحامين تصدر بياناً بشأن حديث لنقيبها السابق

الخليج 365/ بغدادأعربت نقابة المحامين، الاربعاء، عن شجبها لما وصفته بـ "الافتراءات" التي اطلقها نقيبها السابق محمد وحيد الفيصل، عادة اياها اعتداءً سافراً على دورها، مؤكدة انها تحتفظ بحقها في التقاضي امام المحاكم الجزائية.

وقالت النقابة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تعرب عن شجبها للافتراءات التي أطلقها نقيب المحامين العراقيين السابق محمد وحيد الفيصل في لقاء متلفز بث على احدى القنوات الفضائية في يوم ٢٨/١/٢٠١٩، وتعدها اعتداء سافرا على دور النقابة الريادي في التصدي للقضايا الوطنية والدفاع عن مهنة المحاماة السامية".



وأضافت النقابة، أن النقيب السابق "اطلق عدة اتهامات لاتمت للواقع بصلة، ففي الوقت الذي اتهم خلاله النقابة بالانصياع للتأثيرات السياسية نسي انه النقابي الوحيد الذي رشح نفسه ضمن قوائم حزبية في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٨، وفي معرض احدى تهمه صرح ان القضاء العراقي خضع لتأثيرات سياسية لعدم اجبار النقابة على اجراء الانتخابات رغم صدور قرارا من محكمة التمييز يجبرها على اجراء الانتخابات، وهنا نود التوضيح ان محكمة التمييز الموقرة لم تصدر اي قرار بهذا الشأن".

وتابعت، أن "الفيصل زاد في معرض اتهاماته غير المسؤولة للنقابة انها تخضع الى تدخلات خارجية واقليمية، بسبب الانفتاح المتبادل للاتحادات والهيئات القانونية والمهنية دوليا وعربيا على نقابة المحامين والذي جاء بعد ان ظهر دور النقابة الواضح بالتصدي للقضايا الوطنية بحياد ومهنية وابتعادها التام عن التأثيرات السياسية بعد ان كان دورها مضمحلاً في فترة من الفترات"، موضحة أنها "يمس تاريخها واستقلاليتها ومواقفها الوطنية من الفيصل او غيره فانها تحتفظ بحقها في التقاضي امام المحاكم الجزائية".

