اسبانيا تقدم اعتذارا شديدا للعراق عن خطأ رفع العلم القديم

قدمت السفارة الاسبانية لدى بغداد، الاربعاء، اعتذارا "شديدا" الى العراق عن خطأ رفع العلم العراقي القديم على طائرة الملك الاسباني الذي وصل بغداد اليوم.
وقالت السفارة، عبر حسابها الرسمي في موقع فيسبوك، "نقدم أعتذارنا الشديد للخطأ الذي حصل من قبل طيارينا هذا الصباح بتعليقها علماً سابقاً لجمهورية العراق اثناء الزيارة".
واكدت أنه "سوف يتم تصحيح هذا الخطأ عصر اليوم عند المغادرة"، مشيرة الى أنَّ "الزيارة التاريخيه تجري بشكلٍ ممتاز".
يذكر أن ملك إسبانيا فيليبي السادس وصل، صباح اليوم الأربعاء، إلى العراق.
وتداولت وسائل إعلامية مقطع فيديو أظهر الطائرة الخاصة للملك الإسباني، وهي ترفع العلم العراقي ذي الثلاثة نجوم والذي يعود لنحو ثلاثة عقود قبل تغييره.
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