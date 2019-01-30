لجنة تقصي الحقائق عن نينوى توجه مطلبين الى عبد المهدي

الخليج 365/ بغدادوجهت لجنة تقصي الحقائق عن محافظة نينوى، الاربعاء، مطلبين الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما اعربت عن استغرابها من الافعال التي يتبعها رئيس الوقف الشيعي بالمحافظة.

وقال رئيس اللجنة اسامة النجيفي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "في الوقت الذي نأمل فيه جميعا بتفكيك المشاكل والأزمات، والبحث عن حلول مناسبة لتطلعات مواطنينا، ورفض أي اجراء أو فعل يمكن أن يكون بوابة للفتن والأزمات، نفاجأ باجراءات وأفعال لا تمت إلى المنهج الوطني الموحد بصلة، وذلك يظهر عبر الاجراءات التي يتبعها الوقف الشيعي في نينوى بقيامه بحصر وطلب المئات من سندات الملكية التابعة للوقف السني في محاولة لتسجيلها باسم الوقف الشيعي".



واضاف ان "الوقف الشيعي استخدم نفوذه عبر كتب رسمية صادرة من مديرية التسجيل العقاري العامة، فضلا عن الضغط والتهديد الذي يواجه موظفي التسجيل العقاري في الموصل، ما يشكل بوابة لفتنة نحن في غنى عنها"، مطالبا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بـ"وقف هذه الاجراءات فورا، وحماية موظفي التسجيل العقاري والوقف السني في الموصل".