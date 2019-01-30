نائب يحمل السفارة العراقية بمدريد مسؤولية رفع العلم القديم على طائرة ملك إسبانيا

الخليج 365/ بغدادحمَل عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية فرات التميمي، الأربعاء، السفارة العراقية في إسبانيا مسؤولية رفع العلم العراقي القديم على طائرة ملك إسبانيا فيليبي السادس أثناء وصوله إلى العراق.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية فرات التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "ما حصل وتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وصول طائرة ملك إسبانيا وعليها علم العراق القديم بعهد النظام البائد هو تقصير من السفارة العراقية في اسبانيا والعلاقات هناك الذين كان عليهم متابعة خطوات انطلاق الوفد من اسبانيا الى بغداد بكل تفاصيلها وهم المعنيون بجميع بروتوكولات الزيارة لحين نزول الطائرة في بغداد"، معتبراً أن "الجانب الإسباني لا يتحمل هذا الأمر ولا توجد فيه مقاصد سلبية".



وأضاف التميمي، أن "وزارة التربية ووزارة الخارجية عليهما التثقيف بأهمية إبراز العلم العراقي والتعريف به عالمياً سواء باستخدام ميداليات عليها العلم أو توضيح العلم على زي اللاعبين بالمحافل الرياضية إضافة إلى التثقيف بالمدارس والمؤسسات الحكومية والسفارات على إبراز العلم العراقي في المناسبات بشكل واضح للعيان والتعريف بشكل العلم المعتمد حاليا لحين تشريع قانون العلم العراقي واعتماد شكل نهائي للعلم".

وتابع، أن "هناك تقصيراً وإهمالاً واضحاً بقضية التثقيف بالعلم خاصة أنه يمثل هوية البلد لدى بلدان العالم بالتالي فإن عدم إطلاع دول العالم على شكل العلم العراقي الجديد هي قضية تحتاج إلى وقفة حقيقية من قبل المؤسسات التعليمية لإيجاد آليات يتم العمل من خلالها لعدم تكرار هكذا أخطاء".

يذكر أن ملك إسبانيا فيليبي السادس وصل، صباح اليوم الأربعاء، إلى العراق، وتداولت وسائل إعلامية مقطع فيديو أظهر الطائرة الخاصة للملك الإسباني وهي ترفع العلم العراقي ذي الثلاثة نجوم والذي يعود لحوالي ثلاثة عقود قبل تغييره.

