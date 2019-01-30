نائب عن نينوى يتهم محافظها باقامة تجمع من مبايعي داعش

الخليج 365/ بغداداتهم نائب عن محافظة نينوى، الاربعاء، محافظها نوفل العاكوب باقامة تجمع من مبايعي تنظيم "داعش" للرد على اتهامات وجهت اليه بالفساد.

وقال النائب احمد الجبوري في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، إن "نوفل العاكوب يقيم تجمعا من المبايعين لداعش للرد علينا ويرفع قطعة مكتوب عليها تستنكر قبيلة الجبور ".

وتساءل الجبوري "هل من الممكن معرفة اسم واحد فقط من الجبور او من الشيوخ الحقيقيين بشرط أنه من غير المبايعين لداعش سابقا".



واضاف النائب الجبوري أن "الذين بايعوا داعش بالامس يدافعون عن الفاسدين".

وسيق أن وجه النائب احمد الجبوري اتهامات بشكل علني وصريح الى محافظ نينوى نوفل العاكوب بالوقوف وراء قضايا فساد بمحافظته.

