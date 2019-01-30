الموسوي: تلكؤ وتباطيء واضح في هيئة النزاهة بفتح ملفات الفساد المحولة

الخليج 365/ بغدادهدد نائب عن سائرون، الاربعاء، هيئة النزاهة بالاستجواب في مجلس النواب في حال عدم تقديم موقف وتقرير فصلي لجميع القضايا المنجزة، مشيرا الى أن وجود تلكؤ وتباطيء واضح في الشروع بفتح ملفات الفساد المحولة.

وقال النائب جواد الموسوي، في بيان صحافي تلقت الخليج 365، نسخة منه،: "يوجد تلكؤ وتباطيء واضح من الممكن ان يكون مقصود في الشروع بفتح ملفات الفساد المحولة الى هيئة النزاهة".



وطالب الموسوي، "بتقديم واعلان موقف وتقرير فصلي لجميع القضايا المنجزة من قبل النزاهة، وان يعتبر ذلك سياق عمل"، مشددا "بعكس ذلك من الممكن ان يتعرضوا للاستجواب النيابي".