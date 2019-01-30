نائب عن سائرون: ادارة سجن العدالة منعتنا من الدخول وصادرت حقنا الدستوري

الخليج 365/ بغداداتهم نائب عن سائرون، الاربعاء، ادارة سجن العدالة بمنعه مع نواب عن التحالف من الدخول الى السجن لتفقد احول السجناء والوقوف على ابرز مشاكلهم، مشيرا الى عرقلة قيامهم بواجبهم الدستوري كنواب لمراقبة اداء المؤسسات التنفيذية، مؤكدا عزمه استضافة وزير العدل ومدير عام دائرة الاصلاح لمناقشة هذه الاجراءات.

وقال النائب عن سائرون جواد حمدان في حديث لـ الخليج 365، "إننا وخلال زيارة لنا الى سجن العدالة (1) للاطلاع على اوضاع السجناء فقد تم منعنا من الدخول الى السجن"، مشيرا الى عدم حصول موافقة من مدير عام دائرة الاصلاح ووزير العدل وكالة".



واضاف ان "ما حصل هو مصادرة لحق دستوري وقانوني لاعضاء مجلس النواب وممثلي الشعب في تنفيذ دورهم الرقابي"، مؤكدا أن "القانون والدستور يعطينا الحق بدخول اي دائرة او مؤسسة لاداء دورنا الرقابي".

واوضح حمدان، "قمت بالاتصال بقيادة عمليات بغداد ومدير عام دائرة الاصلاح ووزير العدل وكالة، وكانت اجاباته غير مقنعة والمفروض ان الذهاب يكون لشخصية محددة وليس زيارة كل السجناء وغيرها من الاجابات غير الصحيحة كما اتصلت بمدير دائرة الاصلاح وتم تعريفه بنا كاعضاء مجلس النواب وحتى اللحظة لم يتم اجابتنا منه باي جواب"،

واكد حمدان، ان "الاجراءات كانت مخالفة للدستور وسنعمل مع بدء الجلسات على استضافة وزير العدل ومدير عام دائرة الاصلاح ومناقشة هذه الاجراءات اضافة الى توجيه سؤال او استضافة رئيس مجلس الوزراء حول كتاب عدم زيارة اي مؤسسة او دائرة الا بموافقة رئيس الوزراء لان هذا مصادرة لحق اعضاء البرلمان".

