اجتماع برئاسة عبد المهدي يؤكد ضرورة تقديم حلول عاجلة لوقف تفاقم تلوث المياه

أكد اجتماع لمواجهة تلوث المياه عقده رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، ضرورة تجاوز الروتين وتقديم الحلول العاجلة لوقف تفاقم المشكلة وإنهائها بشكل تدريجي.
وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عقد، اليوم، اجتماعاً موسعا لمواجهة مشكلة تلوث المياه ، ضمن الأمر الديواني رقم ( ٩٩) الصادر لهذا الغرض".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش أهمية الإسراع بوضع المعالجات العاجلة والواقعية والمتابعة المباشرة لموضوع تلوث المياه ورمي المخلفات في الأنهر لخطورته على الانسان والبيئة واتخاذ اجراءات للتخفيف من خطره كمرحلة اولية لتقليل نسب التلوث، والاستمرار بالخطط الاساسية وإنجاز المشاريع المتلكئة بتوقيتاتها الزمنية، إلى جانب الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، مؤكدا ضرورة تجاوز الروتين وتقديم الحلول العاجلة لوقف تفاقم هذه المشكلة وانهائها بشكل تدريجي".
كما تم الاتفاق على اصدار نشرة اسبوعية لرصد وبيان مستوى تلوث المياه في نهري دجلة والفرات لمتابعة مستوى التلوث والجهات والوزارات المتسببة ومعرفة خططها لمعالجة المخلفات والنفايات .
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