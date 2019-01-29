عبد المهدي يعلن خطة لمراجعة ملف الكهرباء ويؤكد صدور امر تشكيل مجلس مكافحة الفساد

اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، على وجود خطة شاملة لمراجعة ملف انتاج وتوزيع الكهرباء في البلاد، مؤكداً صدور امر ديواني لتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.
وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي وتابعته، الخليج 365، إن "الجهات المسؤولة تتابع ملف الامطار والفيضانات ولم تسجل اي اضرار كبيرة حتى الان".
واضاف عبد المهدي، "لدينا خطة شاملة لمراجعة كلف انتاج وتوزيع الكهرباء"، مشيرا الى ان "صدور امر ديواني لتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يؤطر مهمامه وتشكيلاته".
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