ديوان محافظة البصرة يخصص 177 دونماً لتوزيعها كقطع أراض بين موظفيه

أعلن ديوان محافظة البصرة، الثلاثاء، تخصيص 177 دونماً تمهيداً لمسحها وتوزيعها كقطع أراض سكنية بين موظفي الديوان المثبتين على الملاك الدائم.
ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمحافظ أسعد العيداني عن الأخير قوله إن "177 دونماً من الأراضي تمت الموافقة على تخصيصها لموظفي ديوان المحافظة"، مبيناً أن "هذه الأراضي سوف يتم فرزها ومسحها بالتنسيق مع الجهات المختصة تمهيداً لتوزيعها على الموظفين".
ولفت البيان الى أن "إدارة مكتب المحافظ والأقسام المختصة في الديوان تم تكليفها بمتابعة الموضوع".
يذكر أن محافظة البصرة تواجه منذ منتصف التسعينيات أزمة سكن تفاقمت كثيراً بعد عام 2003 من جراء النمو السكاني الكبير وتصاعد وتيرة الهجرة إليها من المحافظات الجنوبية الأخرى، ومن أبرز تداعيات تلك الأزمة ارتفاع أسعار البيوت وقطع الأراضي السكنية بشكل كبير.
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