العشرات يتظاهرون جنوبي كركوك بسبب زيادة انقطاع الكهرباء

تظاهر عشرات المواطنين، الثلاثاء، جنوبي محافظة كركوك بسبب زيادة انقطاع التيار الكهربائي.
وقال مراسل الخليج 365، إن عشرات المتظاهرين خرجوا، اليوم، في ناحية تازة جنوبي محافظة كركوك نتيجة ازدياد الانقطاع للتيار الكهربائي.
وتعاني معظم محافظات العراق من استمرار القطع المبرمج للتيار الكهربائي، فيا تشهد اغلب تلك المحافظات خروج تظاهرات بين فترة واخرى تطالب بزيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية.
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