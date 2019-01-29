عبد المهدي: لدينا خطة شاملة لمراجعة ملف انتاج وتوزيع الكهرباء

الخليج 365/ بغداداكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، على وجود خطة شاملة لمراجعة ملف انتاج وتوزيع الكهرباء في البلاد، مشيرا الى عدم تسجيل اي اضرار كبيرة حتى الان جراء الامطار.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي وتابعته، الخليج 365، إن "الجهات المسؤولة تتابع ملف الامطار والفيضانات ولم تسجل اي اضرار كبيرة حتى الان".

واضاف عبد المهدي، "لدينا خطة شاملة لمراجعة كلف انتاج وتوزيع الكهرباء"، مشيرا الى ان "صدور امر ديواني لتشكيل الامر المجلاس الاعلى لمكافحة الفساد يؤطر مهمامه وتشكيلاته".

