عضو بلجنة تقصي الحقائق حول نينوى ينفي تقديمها تقريرا نهائيا بشأن المحافظة

الخليج 365/ بغدادنفى عضو لجنة تقصي الحقائق بشأن تقييم وضع محافظة نينوى الأمني والاقتصادي والخدمي والانساني، النائب نايف الشمري، الثلاثاء، تقديم اللجنة تقرير نهائي يخص المحافظة والاوضاع فيها، فيما اشار الى ان اللجنة بحال استكمال تقريرها ستعمل على عرضه داخل مجلس النواب.

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن "لجنة تقصي الحقائق بشأن تقييم وضع محافظة نينوى الأمني والاقتصادي والخدمي والانساني ما زالت متواصلة في اعمالها وهناك العديد من اللقاءات والاستضافات التي ستقوم بها قبل استكمالها لتقريرها"، مبينا ان "اللجنة لم تقدم او تعلن اي تفاصيل عن التقرير لحين استكماله".



واضاف الشمري، ان "اللجنة حين استكمال تقريرها وتوقيع اعضائها البالغ عددهم 43 عضوا فحينها سيتم تسليم التقرير الى رئاسة مجلس النواب بغية عرضه ضمن جلسات البرلمان لقراءته والتصويت عليه".

وكانت بعض وسائل الاعلام تحدثت عن استكمال وتسليم تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن تقييم وضع محافظة نينوى الأمني والاقتصادي والخدمي والانساني.

