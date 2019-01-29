مجلس الأمن الوطني يبحث التوصيات اللازمة بشأن اسس تصنيف المعلومات وتبادلها مع الدول

الخليج 365/ بغدادبحث مجلس الأمن الوطني، الثلاثاء، التوصيات اللازمة بشأن اسس تصنيف المعلومات وتبادلها مع الدول.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي لمناقشة مستجدات الاوضاع و جدول الاعمال".

واضاف المكتب، أن "المجلس ناقش الاوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية والانسانية في محافظة نينوى، بحضور محافظ نينوى نوفل حمادي سلطان والمسؤولين الامنيين في المحافظة، من اجل وضع الحلول والمعالجات اللازمة" .



وتابع المكتب، أن "مجلس الأمن الوطني بحث التوصيات اللازمة حول اسس تصنيف المعلومات وتبادلها مع الدول العربية والاجنبية" .