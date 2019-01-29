مفوضية الانتخابات في البصرة: لدينا 161 ألف بطاقة ناخب غير مستلمة

الخليج 365/ البصرةأعلن مكتب المفوضية العليا للانتخابات في البصرة، الثلاثاء، تنفيذ حملة لتسجيل الناخبين وتسليم البطاقات غير المستلمة، والتي يصل عددها الى 161 ألف بطاقة، فيما ألقت طائرات مروحية منشورات على بعض المناطق تحث المواطنين على مراجعة وحدات المفوضية لتحديث بياناتهم واستلام بطاقاتهم.

وقال مدير المكتب أحمد العبيدي في حديث لـ الخليج 365، إن "30% من ناخبي المحافظة غير مسجلين بايومترياً، ولدينا 161 ألف بطاقة محدثة غير مستلمة من قبل أصحابها، وبعض الناخبين توجد أخطاء في أسمائهم ومواليدهم، ولذلك نحن مستمرون بتسجيل الناخبين وتسليم بطاقاتهم من أجل رصانة السجل الانتخابي استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات"، مبيناً أن "مراكز التسجيل موجودة في مختلف مناطق المحافظة، وبالنسبة الى الناخبين العاجزين وكبار السن الذين يتعذر عليهم مراجعة المراكز فتوجد فرق من المفوضية يمكنها زيارتهم في بيوتهم لتحديث بياناتهم وتسليم بطاقاتهم".



ولفت العبيدي الى أنه "قبل أيام قليلة عقد اجتماع في مقر المفوضية تضمن تقديم مقترح الى مجلس المفوضين باتخاذ قرار يقضي بإلغاء بطاقة الناخب القديمة، بحيث يكون الاعتماد فقط على بطاقة الناخب المحدثة التي تحتوي على صورة وبيانات حيوية"، مضيفاً أن "البطاقة القديمة لا تحمل صورة الناخب ولا بصماته، بينما البطاقة الجديدة تتوفر فيها صورة الناخب مع بيانات كاملة".

وقد شهدت مناطق متفرقة في مركز محافظة البصرة قبل ساعات قليلة إلقاء طائرات مروحية تابعة الى طيران الجيش منشورات تحمل شعار المفوضية وتحتوي العبارة التالية "تدعوكم الدائرة الانتخابية في محافظة البصرة الى استلام بطاقتكم وتحديث بياناتكم في أقرب وحدة تسجيل من الوحدات المنتشرة في عموم المحافظة".

