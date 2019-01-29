بالصور.. أمانة بغداد تمنع الاستيلاء على ارض بـ 30 مليار دينار

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اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن ازالة تجاوزات واعتقال شخص حاول الاستيلاء على ارض حكومية تقدر مساحتها باكثر من 30 دونم وقيمتها باكثر من 30 مليار دينار في حي الرئاسة بمنطقة بغداد الجديدة شرق بغداد
وبينت الامانة انها وبعد رصد حالة التجاوز على الارض المسماة ( بارض غاز وارد ) قامت وبحضور ممثل مكتب رئيس الوزراء وبرفقة القوات الامنية بتهيئة قوة ازالت التجاوز المتكون من محلات تجارية ودار واعتقال المتجاوزين بضمنهم شخص يدعي امتلاكه الارض بسندات مزورة.
كما أكدت امانة بغداد، بحسب بيان لها، ورد الى الخليج 365، سعيها المتواصل لإيقاف وازالة التجاوزات بمختلف اشكالها بالتنسيق والعمل مع القوات الامنية.
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