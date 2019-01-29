النزاهة: الحكم على مدير عقود في وزارة التربية بالسجن سبع سنوات

الخليج 365/ بغدادكشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن إصدار محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد حكما غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدير العقود السابق في وزارة التربية.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المدان الهارب قام بإحداث الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها"، لافتة إلى "المخالفات التي رافقت عقد بناء ست مدارس باسلوب البناء الجاهز المبرم بين وزارتي التربية والصناعة والمعادن، إذ تمثلت بعدم إبلاغ لجنة العقود المركزية بعدم مصادقة وزارة التخطيط على الكلف التخمينية، بعدّه العضو المختصّ المكلّف بذلك".



وأضافت الدائرة، أن "المحكمة وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المتهم وفقا لأحكام المادة 340من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على أقوال الممثل القانوني لوزارة التربية الذي طلب الشكوى بحق المتهم، ومحضر اللجنة التحقيقية الذي ثبت مقصرية المتهم، فضلا عن أقوال المتهمين المفرّقة قضاياهم وقرينة هروب المتّهم، التي وجدتها المحكمة كافية ومقنعة لإدانته."

وأوضحت الدائرة، أن "القرار تضمّن إصدار مذكرة أمر قبض وإجراء التفتيش الأصولي بحق المدان، مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الاحتفاظ للجهة المتضررة (وزارة التربية) بحقّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية".

