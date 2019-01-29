المرور تعلن فتح خمسة أفرع وشارع قرب الجامعة المستنصرية ببغداد

الخليج 365/ بغدادأعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن فتح خمسة أفرع وشارع قرب الجامعة المستنصرية شرقي بغداد.

وقال مدير السيطرة والمخابرة العميد حيدر رشيد القصاب، في تصريح صحفي، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "قوة من مديرية مرور بغداد الرصافة باشرت بالحملة الخامسة والتسعون لفتح الطرق ورفع التجاوزات ضمن جانب الرصافة بأشراف اللواء الركن محمد صبري المعاون الامني لقائد عمليات بغداد والعميد سامي كاظم التميمي نائب مدير مرور بغداد الرصافة والعقيد احمد عبد الخالق امر قاطع مرور النهضة".



وأوضح أن القوة المذكورة "باشرت برفع الصبات وفتح اول فرعين من ساحة الجامعة المستنصرية بأتجاه جامعة الامام جعفر الصادق، واول فرع من ساحة الجامعة المستنصرية باتجاه مجسر صفي الدين الحلي، واول فرع من مجسر صفي الدين الحلي باتجاه مجسر المدينة والقريب من الاقسام الداخلية".

واشار القصاب الى "فتح اخر فرع من تقاطع السايلو بأتجاه ساحة الجامعة المستنصرية ومجاور المصرف الاسلامي، شارع القناة من جسر البنوك باتجاه مجسر صفي الدين الحلي وهذا الفرع سوف يكون مدخل ومخرج لمنطقة حي القاهرة"، مؤكدا أن "الحملة مستمرة بفتح بقية الطرق والشوارع خدمة للصالح العام".