بالفيديو: احذروا الوقوع في فخ "الابتزاز الالكتروني"

رغم التطور التكنولوجي الهائل والفائدة التي يمنحها للناس، الا انه قد يكون ضارا اذا اسيئ استخدامه.

ويحذر مسؤولون متخصصون وناشطون في كربلاء، من ما يعرف بظاهرة الابتزاز الالكتروني، تلك العملية التي تبدأ بتهديد الضحية وابتزارها لدفع مبالغ مالية، أو استغلالها لاغراض اخرى.

الى ذلك، اكدت الجهات الامنية حدوث عمليات ابتزاز، معلنة القاء القبض على العشرات من ممارسي هذه الافعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي واحالتهم للقضاء.



هذا وتتزايد سنويا اعداد المتعرضين للابتزاز الالكتروني الذي تكون ابرز ضحاياه من الفتيات، بسبب تخوفهن من رفع دعاوى قضائية ضد المتحرشين او المبتزين، تجنبا للفضيحة.

يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

