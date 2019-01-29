من جهتها، اكدت مديرية الدفاع المدني في واسط انها تواصل وضع خططها بالتنسيق مع الجهات الساندة، مؤكدة وجود تنسيق عالي المستوى مع المحافظات المجاورة.
ويشار الى ان محافظة واسط تتعرض الى موجات فيضانية قادمة من الجبال الايرانية. بينما تؤكد الاجهزة الامنية والخدمية في المحافظة انها حتى الان تحت السيطرة وان ثمة تنسيقا عالي المستوى مع المحافظات من اجل تأمين مرور تلك الموجات من دون اضرار.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: سيول ايرانية تجتاح واسط واستنفار امني وخدمي لمواجهتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.