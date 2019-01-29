بالفيديو: سيول ايرانية تجتاح واسط واستنفار امني وخدمي لمواجهتها

تحسبا لموجات فيضانية قادمة من ايران قد تتعرض لها واسط، تواصل الاجهزة الامنية والخدمية استعداداتها مستنفرة جهودها وآلياتها. فيما اعلنت توفير اماكن للنازحين من المناطق الحدودية في حال تعرض قراهم الى السيول.

من جهتها، اكدت مديرية الدفاع المدني في واسط انها تواصل وضع خططها بالتنسيق مع الجهات الساندة، مؤكدة وجود تنسيق عالي المستوى مع المحافظات المجاورة.

ويشار الى ان محافظة واسط تتعرض الى موجات فيضانية قادمة من الجبال الايرانية. بينما تؤكد الاجهزة الامنية والخدمية في المحافظة انها حتى الان تحت السيطرة وان ثمة تنسيقا عالي المستوى مع المحافظات من اجل تأمين مرور تلك الموجات من دون اضرار.



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