جنايات ذي قار: الحبس الشديد لعضو مجلس بلدي في الناصرية

الخليج 365/ بغدادقضت محكمة جنايات ذي قار، الثلاثاء، بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات مع غرامة مالية مقدارها مليوني دينار لعضو المجلس البلدي في قضاء الناصرية بسبب الوساطة لغرض نقل ملكية عقارات.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن "الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ذي قار نظرت قضية متهم وهو أحد أعضاء المجلس البلدي في قضاء الناصرية عن جريمة الوساطة لأحد الأشخاص لغرض نقل ملكية عقارات منتسبي جهاز المخابرات في عهد النظام المباد وبيعها لأشخاص دون علم أصحابها في مدينة الناصرية".



وأضاف المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 310 وبدلالة المادة 308 من قانون العقوبات وبدلالة القانون رقم 6 لسنة 2008".