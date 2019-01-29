بالفيديو: امانة بغداد تستنفر طاقاتها القصوى لمنع غرق شوارع العاصمة

امطار غزيرة شهدتها العاصمة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية وبكميات كبيرة، لتستنفر امانة بغداد طاقاتها القصوى، وتبدأ بتشغيل نحو اربعمئة محطة سحب المياه، للسيطرة على نسب المياه ومنع غرق شوارع المدينة.

وعلى الرغم من ان هذه الجولة استمرت لساعات متأخرة من الليل، الا ان مسؤولين في الامانة اكدوا تهيئة الاستعدادات الاستباقية لاحتواء الامطار، قبل هطولها، كان ابرزها رفع التجاوزات على شبكات المجاري، وهو الامر الذي جعل من السيطرة على الامطار اسرع من المواسم السابقة.



ويشار الى انه من المؤمل ان تشهد الايام المقبلة موجة امطار اخرى. ويقول مسؤولو امانة بغداد انهم باشروا كذلك بالاستعداد لها. بينما يأمل المواطن البغدادي ايضا رؤية عاصمته بلا تجاوزات وشوارعها معبدة وخالية من النفايات واعادة تأهيل بناها التحتية لتضاهي عواصم الدول المتقدمة في المنطقة.

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