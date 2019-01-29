وعلى الرغم من ان هذه الجولة استمرت لساعات متأخرة من الليل، الا ان مسؤولين في الامانة اكدوا تهيئة الاستعدادات الاستباقية لاحتواء الامطار، قبل هطولها، كان ابرزها رفع التجاوزات على شبكات المجاري، وهو الامر الذي جعل من السيطرة على الامطار اسرع من المواسم السابقة.
ويشار الى انه من المؤمل ان تشهد الايام المقبلة موجة امطار اخرى. ويقول مسؤولو امانة بغداد انهم باشروا كذلك بالاستعداد لها. بينما يأمل المواطن البغدادي ايضا رؤية عاصمته بلا تجاوزات وشوارعها معبدة وخالية من النفايات واعادة تأهيل بناها التحتية لتضاهي عواصم الدول المتقدمة في المنطقة.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: امانة بغداد تستنفر طاقاتها القصوى لمنع غرق شوارع العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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