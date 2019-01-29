صالح يؤكد رغبة العراق بالتعاون الأمثل مع البنك الدولي

الخليج 365/ بغدادأعرب رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، رغبة العراق بالتعاون "الأمثل" مع البنك الدولي، فيما أكد وفد وفد من البنك على دعم الاقتصاد العراقي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الرئيس برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، اليوم، وفد البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي وعميد المجلس لمجموعة البنك مرزة حسن والوفد المرافق له".



واعرب صالح عن "رغبة العراق بالتعاون الأمثل مع البنك الدولي في مختلف المجالات بما يحقق الرخاء والتقدم للبلاد"، مشيراً الى ضرورة "تعزيز فرص العمل والاستثمار في مجال المشاريع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

واشاد "بالدعم الذي يقدمه البنك الدولي للعراق لخلق شراكة فاعلة مع المؤسسات المالية العراقية من خلال زيادة مجالات الاستثمار الأفضل للموارد والطاقات.

من جانبه اكد رئيس وفد البنك الدولي على "دعم الاقتصاد العراقي"، معرباً عن "الرغبة بتوسيع افق التعاون في المجالات كافة".

