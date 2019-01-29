الانواء الجوية تنشر جدولا بكمية الامطار الساقطة خلال 24 ساعة الماضية



نشرت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء، جدولا بالترسبات المائية الساقطة لمحطات العراق خلال الــ 24 ساعة الماضية بالملم. الخليج 365/ بغدادنشرت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء، جدولا بالترسبات المائية الساقطة لمحطات العراق خلال الــ 24 ساعة الماضية بالملم. ويبن الجدول ان المناطق الشمالية من البلاد شهدت اعلى تساقط للامطار حيث سجلت ممحافظة دهوك اعلى تساقط للأمطار وبكمية 75.4 ملم، تلتها مدينتي أربيل وحلبجة بكمية 43.8 ملم، تلتها منطقة جمجمال بكمية 41 ملم يليها مدينة الموصل وبكمية 40.2 ملم .





فيما كانت كمية الامطار المتساقطة في العاصمة بغداد 2.8ملم. فيما كانت كمية الامطار المتساقطة في العاصمة بغداد 2.8ملم. وادناه الجدول الخاص بتساقط كمية الامطار في العراق



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