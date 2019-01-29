صالح وعبد المهدي يشددان على معالجة الإشكاليات بين الفرقاء السياسيين

الخليج 365/ بغدادشدد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، على ضرورة معالجة الاشكاليات بين الفرقاء السياسيين.

وقال مكتب صالح في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام، اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الاقليمية والدولية وآخر المستجدات السياسية وتأثيراتها على الساحة العراقية".



واضاف المكتب انه "تم التأكيد على اهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها السياسي والخدمي للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين"، مشيرا الى ان "الجانبين شددا على ضرورة معالجة الاشكاليات بين الفرقاء السياسيين بانتهاج الحوار البنّاء والتواصل المستمر وتغليب المصلحة الوطنية للبلاد".