نائب: البرلمان أسقط مواداً بالموازنة تنشط القطاع الخاص وتحمي المنتج المحلي

الخليج 365/ بغدادأكد عضو اللجنة المالية النيابية فيصل العيساوي، الثلاثاء، أن ما حصل عليه إقليم كردستان بالمجمل في الموازنة الاتحادية لا يتجاوز ما نسبته 8%، فيما أشار إلى أن البرلمان "أسقط" مواداً في الموازنة تنشط القطاع الخاص وتحمي المنتج المحلي والقطاع الزراعي.

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، إن "الموازنة الاتحادية عانت من مشاكل عديدة حين وصولها إلى مجلس النواب وأبرز تلك المشاكل كانت تعلق بالقروض الخارجية والانفاق غير الموجه فيها"، مبيناً أن "اللجنة المالية عملت على إلغاء القروض الخارجية بالكامل وأبقت على الداخلية فقط وتوجيه الموازنة إلى القطاعات الخدمية التي تمس بشكل مباشر المواطن".



وأضاف العيساوي، أن "الإشكالية الكبرى التي حصلت بالموازنة هي إسقاط المواد 14 و 19 و33 و 40 وهي مواد كانت تنشط القطاع الخاص وحماية المنتج المحلي وتشجيع الصناعات وحماية القطاع الزراعي"، لافتاً إلى أن "إسقاط تلك المواد هو أمر مؤسف لكنه بالنهاية وجه نظر لأعضاء البرلمان ونحترمها".

وتابع، أن "ما يشاع حول موازنة إقليم كردستان وأنها تجاوزت العشرين بالمئة هو أمر غير صحيح وعار عن الحقيقة بشكل كامل"، موضحاً أن "مجموع مايحصل عليه إقليم كردستان بالموازنة من موازنات تشغيلية واستثمارية وتخصيصات بيشمركة ورواتب لايصل إلى عشرة تريليونات دينار من مجموع 133 تريليون دينار، أي أنه أقل من 10% بل لا يصل إلى 8% من الموازنة الاتحادية".

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، الأربعاء ( 23 كانون الثاني 2019)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019.

