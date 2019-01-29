صحيفة: وساطة اميركية بشأن كركوك ومطلب كردي لحل ازمة المحافظة قوبل بالرفض

الخليج 365/ بغدادكشفت صحيفة خليجية، الثلاثاء، عن وساطة اميركية بشأن حل ازمة كركوك المعقدة (المختلف عليها بين بغداد وأربيل)، فيما اشارت الى ان الكرد قدموا مطلبا بشأن ذلك الا انه قوبل بالرفض.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله ان "الولايات المتحدة الأميركية بدات خطوات للعب دور الوسيط لتفكيك أزمة محافظة كركوك المعقدة (المختلف عليها بين بغداد وأربيل)"، مبينا ان "السفارة الأميركية في بغداد عقدت اجتماعاً مشتركاً لقادة من مكونات كركوك، من العرب والكرد والتركمان، تمّ خلاله طرح مشكلات المحافظة، وما تعانيه من أزمات واختلافات سياسية واقتصادية وأمنية فيها".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الاجتماع ناقش موضوع الإدارة المشتركة للمحافظة وإمكانية تطبيقه كحل وسط لتقاسم السلطة فيها، كما طرح تخصيص جزء من واردات المحافظة لها، وأن يبقى الملف الأمني بيد الحكومة الاتحادية، كمحاور أساسية بتفكيك أزمة المحافظة"، لافتا الى ان "الكرد لديهم مطلب بعودة جزئية لقوات البشمركة بالتوافق، والذي قوبل برفض عربي تركماني".

وتابع ان "الحوار بهذا الشأن أخذ مجراه، وستتبعه اجتماعات لاحقة تباعا، لأجل التوافق".

يذكر ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد وجه مؤخرا، بسحب قوات مكافحة الإرهاب من محافظة كركوك، واستبدالها بقوات خاصة، بينما أكد مسؤولون أنّ هذا الإجراء جاء وفقاً لتفاهمات للتهدئة في المحافظة.

