الخزعلي: سيكون ردنا "غير محدود" على أي هجوم الإسرائيلي

الخليج 365/ بغدادهدد امين عام حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الثلاثاء، اسرائيل "برد غير محدود" اذا ماهاجمت العراق، فيما توقع اندلاع "حرب اقليمية" بين طرهان وتل ابيب.

وقال الخزعلي في مقابلة صحفية مع وكالة "اسوشيتد برس"، إنه "في حال هاجمت تل أبيب لبنان أو سوريا وطلبا المساعدة سأكون أول من سيستجيب".

واضاف "إذا استهدف الكيان الإسرائيلي أهدافاً في العراق، تحت أي ذريعة، فإن بلدنا كدولة ذات سيادة سيدافع عن نفسه وسيكون ردنا على الهجوم الإسرائيلي غير محدود".



واشار الخزعلي الى أن "تل أبيب وطهران تتجهان على ما يبدو نحو مواجهة قد تتحول إلى حرب إقليمية".

وتوقع الأمين العام لعصائب أهل الحق، تصويت البرلمان العراقي على مشروع قرار يقضي بسحب القوات الأمريكية من البلاد في غضون الأشهر القليلة القادمة.

واعتبر أنه وبعد هزيمة داعش، لا يوجد مبرر من بقاء القوات الامريكية، مشيرا الى أنه بإمكان العراق ان يعامل امريكا بالمثل ويخرجها بالقوة إذا ما ارادت فرض وجودها بالبلاد.

