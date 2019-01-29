نائب يدعو إلى عرض بنود الاتفاق النفطي مع الأردن على مجلس النواب

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن كتلة سائرون صادق السليطي، الثلاثاء، إلى عرض بنود الاتفاق النفطي بين العراق والأردن على اللجان البرلمانية، معتبراً أن الأردن ترغب بـ"قطف ثمار" هذا الاتفاق "دون دفع أية مبالغ".

وقال السليطي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وسائل الإعلام تتداول نية الحكومة العراقية بتزويد نظيرتها الأردنية بالنفط الخام بأسعار مخفضة والمضي بمشروع مد انبوب نقل النفط عبر الأردن (البصرة – العقبة) والذي تقدر كلفته بـ 18 مليار دولار، يدفع جميعه من الجانب بضمنه الجزء الذي يمر بالأردن والذي سيكون ملكاً لها".



وأضاف، أن "الجانب الأردني يرغب بقطف ثمار هذا الاتفاق دون أن يدفع أية مبالغ،لإي حين ان ارباح هذا الاتفاق سيكون للشركات الاستثمارية المنفذة والتي يتوقع ان تنفذ باضعاف تلك الكلف كما جرى بجولات التراخيص التي قيدت موازنة البلد بمقدار ١٢ ترليون دينار سنويا ككلف مستردة".

وتوقع السليطي، أن "تبلغ كلفة نقل البرميل الواحد 4 دولار أي تزيد تكلفة النقل بأربعة أضعاف على استخراج برميل واحد من باطن الأرض"، محذراً وزارة النفط من المضي باتفاقات قد تسبب هدرا بالمال العام".

ودعا النائب السليطي، إلى "يعرض الامر على مجلس النواب ولجنة النفط والطاقة البرلمانية لدراسة الجدوى الاقتصادية قبل المضي بهكذا اتفاقات وعقود استراتيجية".

