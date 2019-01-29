السجن ست سنوات بحق مدير التسجيل العقاري السابق في ميسان

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة العدل، الثلاثاء، عن صدور حكم بالسجن ست سنوات بحق مدير التسجيل العقاري السابق في ميسان، مبينة ان المحكمة أيدت حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة للمدان.

وقال المفتش العام للوزارة كريم الغزّي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً غيابياً بسجن مدير التسجيل العقاري السابق في ميسان مدة ست سنوات".

وأضاف الغزي أن "المحكمة قررت حبس المدان الهارب (ع.ع.ع) إستناداً الى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، وقد تضمن الحكم إصدار أمر قبض وتحري بحقه، وإعطاء الحق للجهات المتضررة بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض".



وتابع المفتش العام أن "المحكمة أيدت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان الذي شغل منصب مدير التسجيل العقاري في ميسان".