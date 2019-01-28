مكتبه: المالكي ليس له صلة تنظيمية بحزب الثقة

نفى المكتب الاعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، وجود اية صلة تنظيمية او مالية لزعيم الائتلاف بتأسيس بـ"حزب الثقة".
وقال هشام الركابي مدير المكتب الاعلامي للمالكي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، إن المالكي "يحترم كل حزب او حركة سياسية تدخل الساحة للمساهمة في بناء العراق، ويبارك للاخوة مؤسسي حزب الثقة ويتمنى لهم التوفيق".
وأضاف الركابي، أن للموضوعية نشير الى أن الحزب مستقل وليس للمالكي اية صلة تنظيمية او مالية بتأسيسه".
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